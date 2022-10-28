寶林邨藏屍案被告謀殺罪成終身監禁　官斥被告殘忍、恩將仇報 (12:05)

被告羅偉文（現50歲），被控於或約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（34歲）。驗屍報告指事主頭顱、四肢及身軀共有101處瘀傷擦傷，14條肋骨骨折，死因是胸部被鈍器重創，事主吸食冰毒或加速死亡。

法官指，被告過去有10項刑事定罪記錄，他犯下本案時違反了一宗刑事恐嚇案的緩刑令，而他另涉的一宗區域法院案，他擬承認綁架等罪，將於明年3月14日在區院判刑。然而，其親友在求情信中指，被告本性善良、不存害人之心，說法與被告的案底迴異。

法官續指，案發時被告正被通緝，事主讓被告居於其家中，被告卻束縛事主手腳，長時間毒打無反抗能力的事主，事後更向女兒表示「監生打死死者」，法官稱「殘忍程度從傷勢可見一斑」，批評被告是「恩將仇報」。

法官稱，被告明知事主患精神病、有吸食冰毒的習慣，仍辯稱受到事主刺激而犯案，藉口難以成立，經考慮後，依例判處被告終生監禁。法官指，事實上被告多年來無正視其冰毒毒癮，最後又指「往後人生如何渡過，可否改過自新，全是被告的選擇及表現」。