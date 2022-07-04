數碼港初創融資按年升176% 孫東：政府正訂藍圖勾劃香港創科未來發展 (23:20)

論壇以「萬變尋機遇 重塑增長力」為主題，創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示，正制訂的《香港創新科技發展藍圖》從頂層設計勾劃香港創科未來發展方向和重點策略，政府會成立「引進重點企業辦公室」，專責引進世界各地重點企業。局方會與辦公室緊密合作，吸引優秀創科企業和人才來港，強化本地創科生態圈，以及推動香港科技產業發展。

數碼港主席陳細明致辭指，數碼港將透過提升初創的融資能力，以加速它們的發展。作為創科投資者，數碼港亦會策略性地利用「數碼港投資創業基金」和「數碼港投資者網絡」，並吸引來自本地及全球共同投資，幫助扶植初創在內地和海外拓展業務。

數碼港稱儘管受市場多項不明朗因素影響，全球創投市場表現疲弱，數碼港初創社群融資過去1年表現仍理想。數碼港初創社群於去年10月至今年9月的融資金額逾155億元，按年升176%，累計融資達344億元。

數碼港投資者網絡一直協助數碼港初創社群融資，並提供投資見解及經驗，成立5年來累積逾150間公司會員，為網絡內的投資者及初創企業撮合67宗投資，總投資規模逾17億元，單在去年10月至今年9月，促成的融資額約5.8億元，按年增約8000萬元。

數碼港一直透過「數碼港投資創業基金（CMF）」促進投資配對，支援初創企業融資，而CMF自2016年起累計批出25個項目，吸引共同投資達15.5億元，集資總額逾17.25億元，引資比率達1:9。單在去年10月至今年9月，數碼港成功透過CMF向3間數碼港初創企業。