涉「猜猜我是誰」騙案　警拘3男 (20:38)

警方表示，今年7月至9月，接獲涉及「猜猜我是誰」的電騙案件共494宗，比對去年同期113宗激增3倍，涉款3900萬元。

元朗警區總督察（刑事）戴玉麟稱，本月開始，警方接獲多宗報案，指大部份長者接獲電話，訛稱為親友或朋友，並指自已犯事被警察拘捕急須現金擔保，又或與人打架要賠「湯藥費」等，並要求事主當日或翌日在指定地點將款項交與接頭人，騙款由1.5萬元至10萬不等。戴玉麟指案件交由元朗警區刑事支援隊及情報組跟進，經搜集大量閉路電視及深入調查後，昨（26日）採取行動，以欺騙手段取得財產罪名，分別在元朗及長沙灣區拘捕上述3人，行動中，警方檢獲12萬元現金及疑犯犯案時所穿的衣物。被捕3人年齡39至61歲，報稱無業及司機，部份有黑社會背景，相信他們負責接觸受害人及交收騙款的「跑腿」，集團主腦仍在逃。

戴又稱，案中事主年齡介手66至96歲之間，歹徒藉事主關心親友的心態騙去他們畢生積蓄，行為令人髮指。他呼籲身邊人多關心長者，不時將防騙訊息通知家中長者。