政府稱強烈反對美國政府譴責黎智英欺詐案 批美方專橫跋扈 (18:34)

政府發言人稱美國政府的言論不符事實及純為政治目的，強調本港執法部門一直根據證據、嚴格依法執法，與有關人士或單位的政治立場、背景或職業無關，指律政司依法辦事，司法機關亦依法獨立行使審判權，所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。港府批評外國政客無視法庭裁決的理據，因結果不符自身政治利益而作出違反公義的偏頗言論，並指此舉顯示有關人士的「無知、懦弱、不公義、唯我獨尊和目無法紀」。發言人還表示，自《港區國安法》實施以來，美國政府不斷利用不同事件及藉口詆毀，形容美方「專橫跋扈」。

發言人續稱，特區政府一向堅定維護香港市民受到《基本法》和《香港人權法案》保障的權利與自由，包括新聞和言論自由，又指，國際公認言論和新聞自由並非絕對，自稱從事新聞工作的人與其他人有責任遵守所有法律，尤其是刑事法律。

當局重申，《港區國安法》實施後，香港已由亂到治，並正在穩步走向由治及興。香港擁有無可取代的背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。任何外部勢力嘗試詆毀特區法治和自由，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮。當局會繼續致力維護「一國兩制」，為香港謀發展，為市民謀幸福。並促請美方立即停止干預香港特區的內部事務。