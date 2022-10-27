疑友人與女友有染斬死54歲男子　六旬地盤工謀殺罪成終身監禁 (17:58)

被告盧禮秋（67歲）被控於2019年10月18日謀殺事主周仕清（54歲）。控方於被告罪成後透露，他曾有逾期居留、賭博及襲擊致造成身體傷害的案底。

張官引述案情稱，被告與女子「阿娟」於2017年認識，及後發展親密關係。案發地點為阿娟租用的元朗單位，被告、事主及阿娟等人不時相約在單位打麻雀。當日阿娟前往澳門，其他人在單位打麻雀，被告突然從廚房取出菜刀，從後斬向事主的頸部和頭部，即使事主爬向窗口，以雙手保護頭部，證據顯示被告仍然向事主施襲。不久，被告自行報警自首，其後被捕。

被告承認自己導致事主死亡，但重申只是誤殺，無意殺死事主。被告又稱，事主曾三度挑釁他，包括遭事主捏頸、事主用刀指向被告的喉嚨及頸部、及用鐵枝打被告。當日，被告聲稱沒有錢，故拒絕打麻雀、事主再提出借錢給他，被告認為被挑釁才犯案。法醫的解剖報告則指出，事主多處刀傷而死，其中頭部及頸部驗出共12處刀傷，其中4處傷口導致臚骨斷裂，另有兩隻手指被斬斷。