香港單車節12月舉行名額暫定約3000　參加者須打齊三針 (15:46)

單車節設「50公里組」及「30公里組」供公眾報名參與，當中「50公里組」路線覆蓋「三隧三橋」，參加者將由尖沙咀出發，途經長青隧道、青馬大橋、汀九橋、南灣隧道及昂船洲大橋，經尖山隧道返回尖沙咀。「30公里組」活動路線亦會經長青隧道、南灣隧道及昂船洲大橋。

今屆單車節亦特別設香港特別行政區成立25周年紀念盃，包括男子公路繞圈賽、女子公路繞圈賽及隊際計時賽3項賽事。賽事以繞圈方式舉行，沿尖沙咀梳士巴利道及紅磡繞道，全程賽道長3.7公里。「總裁慈善及名人單車遊」，會邀請多名城中名人參與，沿梳士巴利道約650米路線繞圈方式進行。

大會表示，所有「50公里組」及「30公里組」參加者，須通過單車技術評核，包括體能及集體起步測試，以及窄路掉頭測試，方可參加活動。評核將於下月19日及20日舉行。