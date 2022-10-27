香港單車節12月舉行名額暫定約3000　參加者須打齊三針 (15:46)

停辦4年的「新鴻基地產香港單車節」於今年12月18日再度舉行，活動由本周六（29日）上午10時起，開始接受公眾網上報名，名額暫為約3000人，並會按報名情況考慮增加名額。參加者亦須符合防疫要求，所有參加者包括染疫康復者，均須在活動前14日須完成接種三針新冠疫苗，並須持有疫苗通行證「藍碼」；活動前48小時內須取得核酸檢測陰性結果，活動當日亦須做快測。
單車節設「50公里組」及「30公里組」供公眾報名參與，當中「50公里組」路線覆蓋「三隧三橋」，參加者將由尖沙咀出發，途經長青隧道、青馬大橋、汀九橋、南灣隧道及昂船洲大橋，經尖山隧道返回尖沙咀。「30公里組」活動路線亦會經長青隧道、南灣隧道及昂船洲大橋。
今屆單車節亦特別設香港特別行政區成立25周年紀念盃，包括男子公路繞圈賽、女子公路繞圈賽及隊際計時賽3項賽事。賽事以繞圈方式舉行，沿尖沙咀梳士巴利道及紅磡繞道，全程賽道長3.7公里。「總裁慈善及名人單車遊」，會邀請多名城中名人參與，沿梳士巴利道約650米路線繞圈方式進行。
大會表示，所有「50公里組」及「30公里組」參加者，須通過單車技術評核，包括體能及集體起步測試，以及窄路掉頭測試，方可參加活動。評核將於下月19日及20日舉行。