兩「旁聽師」涉於鄒幸彤案裁決時拍掌及批評法官　煽動罪成分判囚3個月及12個月 (15:15)

沒有律師代表的彭滿圓親自陳情，首先引述《聖經》先知以賽亞指出「顛倒善惡的人有禍了」，表面上他看似打敗了官司，控方得勝，「但從守護良知和正義，捍衛人權、自由、法治而言，本人卻得勝了」，故任何的判刑他都會欣然接受。

彭又自言，一直以來是守法正直的良好公民，因坦白承認拍掌和發言，及在頻道指出法官的錯犯案，是「戰勝了恐懼的自由，守護了良知和正義」。他反問，近年突然湧現很多煽動者，「究竟是誰煽動了誰？誰才是煽動者？歷史將宣判我無罪」。

大律師李峰琦則代表趙美英求情指，案發時社會氣氛並不高漲，而被告僅口頭發言，沒有任何文字紀錄，庭內亦只有約100人，影響力不大。而本案只是因當時庭上的討論引起回應，被告絕非有預謀，僅發言1分鐘，內容亦不涉煽動武力；被告前年曾確診肺炎，有肺積水，需要覆診，亦正輪候手術，希望法庭考慮本案案情輕微，判處緩刑。

鄭官在判刑時批評，兩人在裁判官警告後，仍「肆無忌憚攻擊裁判官，影響司法莊嚴」。雖然當日僅短暫影響法庭程序，但煽動是挑起他人情緒的行為，考慮當日正審理受社會關注的案件，必須處以阻嚇性刑罰，故以3個月為量刑起點。趙求情指患肺炎，鄭官直言「不見得她患上甚麼大病」，認為並非減刑因素，判兩人囚3個月。

至於彭滿圓另被判罪成的作出具煽動意圖的作為罪，鄭官指出彭持續不斷在網上發言，肆意攻擊司法人員，「嚴重衝擊法治，貶低司法人員公信力，踐踏法庭尊嚴」，且其片段的瀏覽者有數千人，當中有人可能誤信他所言是事實，而對司法人員產生偏見，故認為案情嚴重，以10個月為量刑起點，考慮他不認罪，無悔意，判囚10個月，兩罪其中一個月同期執行，總刑期為12個月。