打印機、面膜等空運貨藏毒　海關機場檢值2000萬毒品拘3人 (14:27)

海關毒品調查科機場調查課署理高級調查主任曾宥銓表示，海關本月3日查驗5箱由美國運抵香港，報稱載有打印機、結他調音器的貨物，經X光檢查後，發現影像有可疑，關員打開發現該批打印機的蓋板未能完全關上、表面亦有可疑膠紙；而調音器則為喇叭，與報稱貨物不乎，加上重量異常，故引起懷疑，調查期間發現內藏12公斤懷疑冰毒，並發現收件人為本地集運公司。海關於同月8日監控遞送，分別在紅磡、北角拘捕3名年齡介乎40歲至41歲本地男子，他們涉嫌安排、運送其中一箱內有3公斤懷疑冰毒的貨物。據了解，涉案3人為朋友，分別報稱為貨車公司、物流公司東主及貿易公司經理。

海關又指，調查集運公司期間，發現同一名貨主曾於9月中安排被捕人入口、轉運另一批報稱載有打印機及結他調音器的貨物。該批貨物正運送至澳洲等地，海關已將情報分享予海外執法機關，澳洲當局於10月10日截獲其中一批貨物，並於打印機內發現1公斤懷疑冰毒。另該名貨主亦用同一集運公司嘗試入口由美國進港、報稱載有結他調音器的貨物，海關亦於10月10日截獲，並檢獲4公斤懷疑冰毒。

此外，海關於今年7月31日於機場檢獲一批由泰國抵港，報稱載有面膜的空運貨物，收貨人為深水埗的集運公司。海關毒品調查科機埸調查課調查主任邱健偉指，由於貨物的X光影像有可疑，打開發現面膜包裝有重新封上痕跡，而且其實際重量與包裝上顯示不一，故引起懷疑。經檢驗發現270包面膜滲入懷疑液態冰毒，共重約13公斤。而10月13日，關員亦在一批由美國抵港的中國茶葉，發現內藏有約12公斤懷疑大麻花。