周達權須於國安案指證黎智英換取違契案豁免起訴　官：明智之舉 (12:02)

控方甫開庭表示，根據豁免起訴書的內容，周達權須在兩宗案件替控方作證，包括區院欺詐案，以及今年12月將於高院開審、涉及黎智英和3間公司的《港區國安法》勾結外國勢力案。控方與代表周達權的辯方大律師商討，雙方同意將周達權的案件押後至明年4月，以待勾結外國勢力案審結。

在法官陳廣池提問下，控方表示兩案審訊完結後，傾向不起訴周達權的控罪。陳官聽畢質疑，如果控方將控罪撤銷，而不是留在法庭存檔，案件踏入上訴階段或有變數。

陳官又關注，周達權在欺詐案的「角色」已完結，如要等另案審訊完畢，長期押後或對周達權不公平。陳官形容，單純以同理心的角度出發，周達權有案在身猶如掛上「鈴鐺」，「講得唔好聽，萬一第三單案又嚟，喺2025年，佢咪要再等？」

陳官提及欺詐案的情節，指周達權於2020年5月離開力高顧問，6月將所持股份轉予Mark Simon，同年8月被捕，顯示他較早已「聞到𤓓味」。案件小休後，控方維持案件押後的決定，但同意縮短押後時間。陳官將周達權的案件押後至明年3月13日，以待勾結外國勢力案審結，其間周達權的保釋金由20萬元減至10萬元。