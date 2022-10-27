兩「旁聽師」涉於鄒幸彤案裁決時拍掌及批評法官　裁定煽動罪成 (11:19)

被告彭滿圓（59歲）及趙美英（67歲）同被控於今年1月4日，在西九龍裁判法院第三庭，發表煽動文字；彭滿圓另被控於前年11月17日至今年2月16日，透過YouTube頻道「牧師和你顛」，作出具煽動意圖的作為。

鄭官裁決時指，案發當日主審的裁判官陳慧敏，已裁定鄒幸彤罪成，進入求情，陳官禁止庭上發表政治宣言，禁止公眾干擾法庭，「合理合法」，故彭滿圓指責陳官沒有良知，並非意圖矯正法官，而是公然指責法官。

辯方曾爭議在庭上批評「亂咁判」、「過分呀」的女聲並非趙美英，但鄭官認為警員劉少文已準確認出當時發言的是趙，亦在聽過法庭錄音後辨認出趙的發言內容。鄭官續指，趙的言論是指責法庭不公正，她在陳官已警告後，「竟然眾目睽睽下作出公開指責」，必然具煽動意圖。總結不認為兩人的言論與「良知」或矯正法官有何關係，裁定兩人罪成。

至於彭滿圓涉及透過YouTube頻道，發布煽動片段的控罪。鄭官認為片段內容偏頗，欠缺事實基礎，詆毁法官及裁判官，而彭有博士學歷，曾周遊列國，肯定知道可以循既有程序投訴法官，不接納他意圖矯正其錯誤，肯定他意圖引起對司法的憎恨及慫使他人不服從合法命令，裁定他罪成。