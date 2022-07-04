721白衣人案　被告程偉明暴動及串謀傷人罪成判囚4年3個月 (11:02)

被告程偉明（現64歲）；懲教人員今早誤以為被告身體不適，不宜上庭，令判刑延遲約20分鐘開庭。暫委法官王興偉甫開庭問辯方，「似乎係荔枝角一方行政出現混亂所致，（被告）實際上無感染？」，辯方確認，但指被告有前列腺病，現需「孭住個尿袋」，申請被告聞判期間毋須站立，獲法官批准。

法官判刑指，當日的暴動發生於晚上10時40分至11時14分，分為三階段，由閉路電視片段可見，被告由晚上10時58分進入元朗站，約8至10分鐘後離開，僅參與了第二階段的暴動，被告入內時無持武器，但曾以藤條襲撃他人，準備離開之際又向其他白衣人招手，示意他人向月台進發，明顯有積極參與，但非主導角色，就如辯方的幽默說法，被告是「遲到早退的一員」。

對於辯方多次提到，案發當日示威者並非與政府對抗，法官對此不以為然，因事件是否針對政府，並非法庭最關注的因素，拒絕接納此屬求情理由；至於被告的10項刑事定罪記錄，包括身為黑社會成員、傷人、非法集結等，除藏有攻擊性武器外，其餘案底均發生在20至30年前。

法官表示，當日多人受傷是毋庸置疑，萬幸大部分人傷勢不嚴重，然而「事件對社會造成的震撼，從當時的嘩然輿論可見一斑」，無疑對不同政見的人士造成撕裂，考慮被告的參與程度及角色，以監禁4年半作暴動罪的量刑，串謀傷人罪以2年量刑。

法官基於辯方抗辯焦點集中，僅爭議被告是否在場，形容為「十分負責的抗辯態度」，加上被告以64歲的高齡鋃璫入獄，決定給予3個月恩恤寬減，兩罪所涉的時間地點有密切關連，下令兩罪同期執行，總刑期4年3個月。