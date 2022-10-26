聽障男襲警罪成上訴得直發還重審　質疑已過檢控期限 (17:22)

被告羅鎮傑（現22歲）被控於2019年9月15日港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。庭上所見，一名謄寫員將聆訊內容即時打成文字，展示於電腦螢幕上，予被告閱讀。

辯方大律師蘇信恩表示，本案逾3年前發生，被告上訴得直後，曾就原訟庭的重審命令上訴至終審法院，終院上訴委員會今年4月8日駁回申請。辯方強調，無論以2019年9月案發日為界線，或者以今年4月的終院裁決為界線，本案檢控都超出6個月的法定期限；根據《裁判官條例》第26條，裁判官沒有權限審理本案，換言之被告今天不應該答辯。

控方則指，希望法庭安排未處理過本案的裁判官聽取法律爭議，而本案經過發還重審，已使用新的案件編號，「希望（主審裁判官）唔會有之前的包袱」。總裁判官蘇惠德聽畢雙方陳辭，排期至明年1月4日進行法律爭議。被告獲准以10500元現金保釋，其間須守宵禁令、不准離港等。