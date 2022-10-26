政府指巴富街塌樹意外涉樹根受真菌感染、樹幹傾斜及生長空間不足 (16:03)

康文署負責今次事故調查，調查報告亦獲發展局樹木辦認同。署方指，塌樹事件涉多項原因，包括該樹的主幹因向光性而向行車道傾斜生長，大部分樹冠位於行車道上方，導致樹木整體重心偏離其根部位置；樹穴附近土壤因有行人道路磚覆蓋而限制了樹根於地下的生長空間，以致未有充分伸延；加上根系組織檢測報告顯示，該樹的樹幹底部中央位置受有害木層孔菌（Phellinus noxius）和重傘靈芝（Ganoderma multipileum）感染。有害木層孔菌會引致褐根病，損害樹木根部及樹木內的輸水系統。而重傘靈芝會破壞樹木活組織，導致樹根腐朽。當該樹的樹根被真菌破壞及弱化後，再遇上傾斜生長的樹幹，因後者的重量導致樹根受拉力折斷及倒塌；而有關的真菌感染因深藏於泥土中，以致在過往以目測方法檢測該樹時，並未能從樹木表面發現受真菌感染。

政府又指，各樹木管理部門正對路旁不同品種的大型樹木展開覆檢，預計於下月向樹木辦提交覆檢結果。發展局又指，巴富街事件的調查結果屬重要參考，專責小組爭取於今年年底完成檢視及提交建議。

涉事鳳凰木上月16日在何文田巴富街倒塌，當時壓向一輛未載有學生的校巴。