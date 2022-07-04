612基金信託人涉違社團條例案　控方指基金交易額高兼具政治目的需受法例監管 (15:55)

6名被告為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威，各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪。

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行表示，法庭需要考慮612基金是否為本地社團、各被告是否為幹事、社團有否在成立後1個月內註冊。控方指，早前提及612基金是帶有政治訴求而成立的社團，目的是證明612基金不是純粹為慈善目的而成立，不屬附表中列出的豁免註冊類別。但控方指出，姑勿論612基金的成立性質如何，基金牽涉龐大的金額交易，涉款4億元，基於涉及眾多的公眾籌款，極有需要受《社團條例》監管，令公眾得知基金的合法性及取得其資料。

控方又指，612基金以組織名義與公眾有交易往來、舉行記招及會議等，可證明基金為條例下的「社團」，重申社會上有各式各樣的社團，不可能在條文中詳列，而條例目的旨在規管社團，維護公共安寧及秩序，甚至維護國家安全，必須以廣闊、有彈性的方式去界定「社團」，才能更有效地貼近立法原意。