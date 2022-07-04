38歲男闖鄰居寓所揑頸摸大腿認意圖搶劫而襲擊他人　官質疑案情接近企圖強姦 (15:41)

辯方求情稱，被告蕭維（38歲，會計文員）慌亂之下才抓傷女事主，他向事主致歉；被告因為皮膚病和經濟困擾而犯案。李官指被告未有真正解決問題，質疑被告為何無故入屋，為何搶劫時解開褲頭，以及為何騎在事主身上及撫摸，認為情節接近企圖強姦，但不介入控辯雙方同意事項。

控方案情指，事發於去年4月23日凌晨零時，居於恆江樓的事主確認關上木門和以掛鎖鎖好鐵閘後，上床睡覺。至約1時，事主感到胸部受壓驚醒，張開眼睛見被告以方巾蒙面和壓在她身上，她遭被告雙手掐頸。事主一度尖叫求救，被告聲稱打劫，用枕頭壓著事主頭部，將枕頭套塞進她口內，叫她不要作聲。

當被告把事主推向床邊時，事主看見被告短褲褲頭解開和露出內褲，被告撫摸事主的大腿外側約兩下。被告之後拉上褲頭拉鏈，又要求索取事主的手機，事主欲找手機期間，被告叫事主勿動和別看他後，便突然離開單位。事主遺失鐵閘掛鎖、一串鑰匙、一個防盜眼和兩個枕頭套；事主當日入院治療，她臉部和頸部有多處擦傷和抓痕。警方翌日在該屋邨的另一大廈，即恆星樓住所拘捕被告，並檢取被告背包藏有當日所穿的內褲。