自閉症男認網上煽惑他人非法集結等4罪還押候判　警誡下稱酒後亂言 (14:41)

被告陳泰森（現23歲）以廣東話和普通話表示認罪，書記問他是否同意案情時，被告稱「恕我直言」，陳官隨即打斷並要求他大聲回答。被告步入囚室前揮手叫道「等我返屋企呀媽咪」。

案情指，被告以「皇天尻殺」及「香港民防」用戶名在連登發帖，並以「Kommissar」用戶在Tg發文。去年12月13日，被告在「探子限定group」及「平安討論區」Tg群組，發布以「香港獨立革命前哨戰」為題帖文，煽惑他人於平安夜在銅鑼灣及油尖旺非法集結。他呼籲破壞商店，闡述「勇武/獨立革命軍」等角色分工。

去年8月19日至12月8日，被告在連登發布多則煽動的帖文及回覆，鼓勵「保持仇恨」抗爭，他形容中央及特區政府為「匪類」，慫恿「剿滅匪類」及提倡「香港人建國」。

至於去年9月4日，「LIBERKONG公海」Tg群組內有人稱警員及懲教人員朋比為奸，令羈留人士的安全受威脅。被告稱若面對此情境，「除咗殺懲教人員之外，我就只有自殺一條道路」，他貼出「香港獨立」和「光時」圖片。同月21至22日，被告又再貼出「光時」圖片。

警方根據線報揭發用戶身分並拘捕被告。被告警誡下稱「我唔開心，加上飲咗啲酒，先亂咁講嘢，我唔係咁嘅意思」。