海關破歷來最大宗洗黑錢案　涉款35億拘兩男 (14:36)

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，海關早前根據情報，鎖定兩名疑涉洗黑錢男子。調查期間，發現兩人在2020年至2021年期間變賣約8.4噸的貴金屬，包括黃金及鈀金，並利用公司戶口處理35億元可疑交易。海關上周五以涉嫌洗黑錢拘捕兩名男子，同時搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司及找換店，檢獲多部手提電話、銀行文件、公司開納文件及與貴金屬公司交易單據等。兩名被捕人收取大量不明來歷的貴金屬，將其變賣後，利用公司戶口分別收取貴金屬公司及空殼公司的巨額款項，並將可疑資金轉移至空殼公司、找換店等。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，兩名男子分別為兩間公司，共3個公司的戶口持有人及授權簽署人。由於報稱非從事貴金屬行業，但涉案期間曾在儲存貴金屬的押運公司提取大量貴金屬，加上其背景和財務狀況與銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱，故引起海關懷疑。

其中一名48歲男子居住公屋，報稱工程技工，月入僅兩萬元，惟2021年開設一間報稱從事電子產品貿易公司，同年7月開納2個公司戶口，隨後4個月有多項可疑交易，涉款17億元，當中8.6億款項均來自一間貴金屬貿易公司，而款項會於短時間內轉至離岸公司及空殼公司，交易對象與其業務性質不相乎，男子亦曾指示貴金屬公司將變賣貴金屬所得的6億款項直接存入第三者戶口；而同案另一名30歲被捕男子報稱為工人，月入一萬元，為一間貿易公司的授權簽署人，公司於2019年成立，同年於本地開納銀行戶口，其後2020年1月至8月期間接收12億的可疑款項，而戶口內近6成的入帳均來自珠寶及貴金屬貿易公司，款項同時亦會於短時間透過找換店匯出至內地。

海關指，由於貴金屬價格高昂、體積小、易於運送，因此不法分子會利用犯罪得益購入貴金屬，再經多重交易「漂白」資金。海關初步相信兩名疑犯互不相識，惟他們曾以相同公司名義在押運公司提取貴金屬，相信背後有集團操控。