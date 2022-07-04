支聯會拒交資料案　鄒幸彤庭上提「天安門屠殺」　控方指應用「六四事件」 (13:03)

案件上次押後前，透露警方調查報告，指支聯會從「組織4」收取兩萬元資金。鄒幸彤續引述，警方在報告中指出，基於支聯會及「組織4」均由於「天安門事件」成立及有相似的理念，故認定支聯會從組織收取資金及代表對方行事，鄒問「天安門事件」是否是否代表「天安門屠殺（massacre）」，洪毅同意。

惟代表控方的署理助理刑事檢控專員張卓勤反對使用「屠殺」一詞，建議改用「六四事件」，強調法庭應使用「正確及中性的用語」；鄒幸彤則重申「屠殺」是支聯會的立場，「不可以被貶低成『事件』，這本來就不是一個中性的詞語」，但為了讓審訊繼續，不會在此糾纏。

鄒幸彤繼續盤問，提及支聯會早在1989年5月21日成立，換言之並非因六四當晚的「殺人事件（killing）」才成立，控方再反對使用「殺人」一詞，鄒幸彤反問控方是否否定六四當晚有人被殺，又強調「殺人」是中性的詞語，「否則你要形容當日有人『死去（die）』嗎？」控方再反對使用「死去」一詞，認為可以「政府清場」代之。鄒幸彤最終改稱六四當晚的「事件」繼續盤問。