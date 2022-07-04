「世界正義工程」年度法治指數　港首跌出全球二十大　權力制衡、基本人權等指標跌幅明顯 (12:01)

香港在最新一份世界正義工程的法治指數跌出全球二十大，全球140個國家中排名22位，較去年下跌3位，創2014年香港納入指數以來的新低。在亞太區香港排名第6位，落於排名第4位的新加坡，南韓則升一位在區內第5位。

香港在八個指標中全線下跌，其中跌幅較大是對政府限權，由去年排名45位跌至54位。以實際評分計算，香港跌幅達2.8%，是亞洲區內第四高。

以細項指標計，香港在多個指標錄得歷來新低，例如行政機關受法院限權，香港在2020年曾是全球第18位，去年跌至全球第22位，如今跌至全球第38位；行政機關受立法限權，由2020年第33位、去年第52位，目前全球跌至65位。

世界正義工程高級顧問Ted Piccone說，香港是亞太區唯一五年內評分跌多於2%的地區，尤其在權力制衡、基本人權及刑事司法跌幅較明顯。

他表示，國安法寫法及實施，可能導致香港評分下跌。他引述和平示威者被控違反國安法，影響基本自由評分，而國安法下特首可委任法官處理國家安全相關案件，亦增加行政當局權力，削弱司法獨立。港府早前多次稱，國安法有保障人權條文，指定法官亦不影響司法機構委任相關法官。

至於香港未來趨勢，Piccone說要下一年再評估，但觀乎目前和平示威者被控、行政當局權力增加，香港法治的未來走勢令人洩氣（discouraging）。