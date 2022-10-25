騙徒訛稱「安心出行」不正常及涉內地洗黑錢　女保險經紀被騙近千萬 (20:19)

警方表示，49歲女保險經紀在8月17日接獲自稱衛生署職員的男子來電，指其「安心出行」應用程序有不正常活動，電話其後轉接予另一報稱是公安局官員的男子，他指控受害者曾參與內地洗錢案。另兩名報稱是公安局官員的男子發出逮捕令，指示事主下載假的應用程序，並要求提供本地和大陸銀行賬戶資料。帳戶內的798萬港元及138萬人民幣（約149萬港元）在9月6日至10月14日期間，被分38次轉賬到15個本地和內地銀行賬戶，事主察覺受騙並報警。

另一宗電話騙案則發生在7月27日，49歲女文員收到自稱「廣州電訊公司」職員來電，指她涉及內地洗黑錢案，另一名自稱公安局的男子指示事主開立新的銀行戶口及交出資料。事主遵從並將約147萬轉入該戶口，惟所有款項在8月17日至9月7日期間，分6次被轉帳到一個銀行戶口及三個轉數快戶口，事主因此報警。

網上情緣騙案方面，35歲女私人補習導師透過交友程式與一名男子成為網上情人，對方引誘她用假網站投資加密貨幣。在9月22日至2022年10月期間，另一名自稱是網站客服人員的騙徒指示事主，將46萬資金分3次匯至兩個本地銀行戶口及一個轉數快戶口，事主另於10月19日至21日期間，將價值117萬港元的加密貨幣匯入電子錢包，惟事後未能提取金錢，揭發受騙。

求職騙案中，50歲男子於10月8日在WhatsApp收到「搵快錢」工作信息，男子推薦予47歲的教師太太及在虛假網站上註冊。其後報稱網站客戶服務主任的騙徒指示47歲事主，在10月11日至10月14日期間分19次匯出164萬元至9個銀行戶口。當受害人未能提取款項，始覺受騙。