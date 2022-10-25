三男涉油麻地「營救理大」案　暴動罪成判囚45個月 (19:01)

法官引述辯方求情指，朱盛軒（28歲）自小被父親拋棄，由母親獨力撫養，他6歲前居於保姆家，與母親生活幾年後，母親再婚失敗患上抑鬱，朱自11歲起再搬到兒童之家及青年宿舍，成年後租住劏房，因經濟能力未能升讀大學，但他熱愛寫小說，曾出版推理小說，曾入圍不少獎項。

法官引述求情指，陳子謙（27歲）曾赴澳洲留學進修廚藝，更到倫敦一米芝蓮餐廳工作2年後回港，希望在港開餐廳；郭曉泰（34歲）則任助理屋邨主任，深受同事愛戴。

法官判刑指，案發時有逾千人聚集，人數遠超警力，各人戴有防毒面罩等裝備，以雨傘等築成防線，選擇在人煙稠密的地方與警方對峙，1小時內向警方投擲超過250枚汽油彈，猶如一支熟練的軍隊，為香港有史以來最大規模、最暴力的暴動之一，造成的損失不計其數。

法官續指，案發地點接近民居，示威者的行為或加深不同政見者的分歧，更會影響警民關係，雖無證據顯示3名被告曾帶領、鼓吹他人參與暴動，但他們參與其中，等於認同其他示威者作為，以5年監禁作量刑，認罪扣減後為監禁45個月。