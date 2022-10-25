涉毒品案無業男駕車橫越雙白線　一度缺席聆訊　判囚14個月停牌一年 (18:49)

被告鍾志明（現25歲）承認危險駕駛、駕駛時無有效駕駛執照、駕駛未領牌車輛、無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪。辯方求情指，被告與前妻育有兩女。

法官判刑時指，被告為逃避警方追捕，高速駕駛引致多架車損壞、1人受傷，駕駛態度妄顧他人安全，故意冒險，行為自私，無重大傷亡實屬幸運。此外，無證據顯示被告需隔離或強檢，被告聲稱害怕面對審訊，望在入獄前賺更多錢，亦非潛逃藉口。

法官又向被告指，理解他擔心被捕而逃走，但選擇面對就不會發生之後的危駕，「你搵個女畫幅畫畀我，幫唔到你架，諗清楚後果先幫到你」。

案情指，前年3月5日晚上，警員在龍翔道駕乘電單車巡邏時，見被告駕駛私家車切過雙白線，要求被告出示駕駛執照及身分證不果，被告駛向扎山道時非法掉頭及衝紅燈，見到警長後倒車，在狹窄路段行駛，警長拔槍成功令被告停車，惟被告趁機再駛走，遇上其他警員之際，企圖駛過正等交通燈的車輛，終撞毁3輛車，同日被捕。

被告缺席聆訊後，於今年3月再被捕，在警誡下稱因要強檢而缺席，進一步警誡下稱，因遲起床而錯過案件，其後母親確診，須居家隔離14天。