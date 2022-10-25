於警截查男童時喧嘩　52歲公務員認阻差辦公 (18:45)

辯方求情稱，被告蘇逸佳（現52歲）為公務員，入職30多年，多年來奉公守法。辯方引述一名社工的求情信指，被告為人有原則，但「略嫌多管閒事」，又指被告當時只是想陪同一名被截查的13歲男童接受警方調查，令他不必受驚。辯方續稱，被告並非有心阻止警方執行職務，且他與警方爭執時，只是聲量大，沒有使用粗口或肢體碰撞，當日法院外亦沒有群眾聚集，難以引起人群哄動，冀法庭判處罰款。

案情指，警方當日在法院外執行群眾控制職務，並截停一名13歲男童，但他未能出示身份證，遂將他押送到警車調查。被告則大喊稱要陪同男童，引起途人圍觀。警方要求被告出示身份證及搜身，被告遂取出身份證，並大喊「你而家係唔係想拉我？你依家懷疑我啲咩先？」警方屢次警告，並要求被告上警車搜身，但被告多番質疑，稱「唔明點解一定要上車做」，過程歷時5分鐘，有警員啟動攝錄機拍攝部份過程。