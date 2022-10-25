以網名「老鳳」於連登提武裝抗爭及港獨　34歲男煽動罪成囚6個月 (16:03)

辯方求情稱，被告陸挺峯（34歲、報稱二級系統分析/程序編製主任）患自閉症，人際關係面對重重困難，求學時更曾遭同學弄斷手指；他從科大畢業後，因不擅人際關係，花了4年才找到工作。被告為了與人交流，視連登為「小天地」，但用錯方法而犯案。

蘇官判刑稱，被告犯案歷時兩年半，內容包括推翻中央及香港政府、鼓吹抗爭等。國安法尚未實施時，香港面對暴亂的嚴重衝擊，被告宣揚武力，更重申不是開玩笑，會令社會氣氛升溫，其訊息更有特定主題，如法庭判決及疫情。當社會氣氛轉趨平靜 ，被告的訊息更為頻繁，銳意延續主張、鼓吹違法手段，但考慮他單獨行事、號召力低、沒有證據指出有實質犯案，以9個月為量刑起點，認罪扣減後判監6個月。

案情指，被告為連登用戶「老鳳」持有人，他於2020年1月13日至今年8月1日發布21則煽動陳述。他提及，謹此宣誓全力支持抗爭，直至五大訴求實施、香港獨立及中國共產黨滅亡；又曾指「希望唔只係一個口號，而係有實際武裝抗爭行動，最少要有火箭炮唔該」等。被告在錄影會面下承認為用戶持有人、其他人或視其陳述為煽動暴亂或付諸實行，並解釋發布目的是「吹水、講笑、發晦氣及亂噏」。