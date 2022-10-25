海關檢獲2000萬元走私名表及手機 (15:56)

港口及海域科海域行動組高級督察蔡賢銘表示，他們接獲海關有組織罪案調查科通知，指一艘貨船懷疑走私電子貨物出境，於是下午2時許派員到大嶼山西南面海域截停及登上該艘貨船搜查，發現船上載有超過70板不同類型的貨物，其中在一批報稱載有玩具、文具及家品的貨物內，發現一批懷疑走私手提電話、手表、相機鏡頭及首飾等高價值產品，拘捕兩名分別57歲和66歲的船員。

海關指走私分子將高價值產品混入正常貨品中，並刻意將狗糧、日用品等有申報的貨物放於顯眼處，企圖魚目混珠。海關又透露，部分走私貨物有作申報，惟申報數量卻遠低於實際數量3至4倍。

據了解，香港與內地仍未恢復通關，走私分子疑採取迂迴的路線，將部分貨物經澳門再以「螞蟻搬家」的形式運往內地，以逃避稅項。據了解，走私分子如成功將整批貨物走私至內地可逃避約1400萬的稅款，而其中一隻檢獲名表市值近22萬元，內地稅率高達133%，稅款達30萬港元。