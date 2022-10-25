港大下學年推會計數據分析課程　須學電腦編程數據分析 (15:54)

學院亦正準備為新課程獲本地及國際會計專業機構的認證，包括香港會計師公會（HKICPA）、英國皇家特許管理會計師公會（CIMA）等，以助學生畢業後獲得會計專業資格。

工商管理學學士（會計數據分析）課程總監陳謙麗表示，留意到現時會計行業需用到大數據分析及編程技能，對相關專才需求殷切，新課程有助修讀學生在畢業前就能掌握相關技能，幫助學生就業後可應用知識於日常業務決策。

另外，港大的理學士（言語及聽覺科學）課程將於下學年（2023/24）正名為理學士（言語及語言病理學），更切合課程教授內容，以及突出課程為培訓專業的臨床言語治療師。學生須修讀5年課程及完成超過300小時以廣東話為主的臨床實習，畢業後會獲得香港言語治療師公會（HKIST）認證並批准執業。

理學士（言語及語言病理學）課程總監陳文琪指，目前社會需要大量的言語治療師，包括在老人院及社區服務中心，形容行業前景明朗，亦有更多的晉升機會。