詹培忠父子等4人涉串謀欺詐及洗黑錢案　一被告缺席聆訊　官拒向詹培忠發還旅遊證件 (12:09)

首案3名被告為公司董事兼時任亞洲資源大股東董事詹培忠（75歲）、商人兼時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業女子王蓓麗（65歲）；次案被告為商人馬鐘鴻（48歲），他今缺席聆訊遭發拘捕令。

控方甫開庭指，控辯雙方經商議後，將於2024年3月1日進行審前覆核，同年5月2日開審，為期60天審訊，控方將傳召4名廉署人員、27名街外證人，另會將長約126分鐘、詹培忠的警誡錄影會面呈堂，料辯方會挑戰其呈堂性。

法官郭偉健關注本案在2024年才開審，「係唔係遷就大家嘅準備時間同日程？」，獲辯方確認。法官續指，「好多人話法庭審案好慢」，但事實上排期60天審訊可早於2024年開審，再問辯方「歸根究柢唔關法庭事？」，辯方表示完全無關，目前各辯方資深大狀不在場，但各人可以處理本案的檔期是2024年，另辯方尚未收齊約10萬頁的未被採用材料，本案涉及的文件眾多，辯方需時準備抗辯。