男子噴字刑毁拒捕罪成提上訴　質疑原審信警遇襲但不信事主遭叉頸 (12:06)

上訴人陸昶昇（案發時38歲）原任職物業管理經理，因本案被解僱。他被控於2020年3月31日，在沙田大涌橋路的行人隧道內，與3名不知名人士損壞行人隧道，以及在隧道外拒捕。原審裁判官彭亮廷判他囚4周及賠償2800元，他已刑滿出獄。

上訴方陳辭指，休班警13455報稱受襲後沒有向醫生投訴受傷，醫療報告沒有顯示傷勢，但原審的彭官從圖片看到淡色的傷痕，便接納休班警遭上訴人踢肚，缺乏證據支持；相反，上訴人曾向醫生投訴頸及腹部疼痛，報告亦顯示他在頸椎有新創傷患，脗合上訴人叉頸的說法。上訴方認為彭官在檢視休班警及上訴人的傷勢時，處理方式迴異，「呢個係完全不公平嘅」。

律政司一方則反駁，上訴人投訴頸痛腹痛，只是與他自稱受襲的證供一致，在法律上不足以舉證他是否被叉頸或跪肚；亦有另一名警員目睹上訴人戴着手套及拿着裝有海報的環保袋，雖然他沒有目擊上訴人襲警，但亦支持了控方的部分案情。