王詩雅否認瞞報赴「洪門宴」前行蹤　擬覓專家證新冠影響記憶力 (11:54)

被告王詩雅（37歲）否認一項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」罪及7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪。控罪所指的虛假資料，涉及被告前往灣仔晚宴及銅鑼灣食肆的行蹤。

王詩雅於早前審訊時未有到庭，今日則親身出席。辯方律師甫開庭表示，收到被告指示代為答辯。暫委裁判官陳安婷質疑被告已親自到庭，要求被告自行答辯。被告否認控罪後，控方表示本案有10名控方證人，證物包括閉路電視片段、5份警誡錄影會面以及銀行誓章。辯方稱，被告正尋找醫學專家證人，希望押後期間找到確實人選。陳官聞言指，「你（審前覆核）嗰日未準備好，叫你返嚟做咩？」

辯方透露，打算尋找一名醫學專家探討感染新冠病毒的後遺症，因為被告在控罪時間內染上新冠病毒，與案情有直接關係，故提議明年1月審前覆核。控方反對長時間押後，指案件不應該拖延逾半年。陳官最終排期至12月20日審前覆核，並促辯方盡快找到理想的專家人選。