修改選制後首場選舉 藝發局投票率12％創新低 (21:02)

藝發局每3年舉行一次選舉，由業界合資格登記選民選出十個藝術範疇的代表，再交由特首考慮，委任為新一屆藝發局成員。今屆選舉有15名候選人，一連四天在旺角社區會堂舉行選舉。

其中5個藝術範疇經選舉代表，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇、視覺藝術及藝術行政，當選人分別為香港管弦樂團第一副主席梁建楓、香港舞蹈總會理事童小紅、「一月一藝術」主席區永東、國家一級美術師趙志軍，以及香港芭蕾舞團行政總監李易璇。

其餘5個藝術範疇無競爭，包括文學藝術、電影藝術、藝術教育、藝術評論、戲曲，5人自動當選，分別為香港作家聯會副總編輯羅光萍、藝人馬浚偉、藝發局藝術教育審批員陳雪儀、藝發局藝術評論顧問文潔華，以及粵劇演員會理事長劉惠鳴。

翻查資料，藝發局今年中修改選舉的提名辦法，參選人由以往由所屬範疇的選民提名，改為須分別獲「體育、演藝、文化及出版界」其中16名選委的一人，以及界別指定114個團體中的兩個團體提名。