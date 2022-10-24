修改選制後首場選舉 藝發局投票率12％創新低 (21:02)

藝術發展局今年中修改提名方法後舉行首場選舉，今（24日）公布結果，總選民6993人，其中4399可投票的登記選民，當中857人投票，投票率為2001年以來的新低，以選民人數說，今年投票率12.3%；與2019年的3184人投票、投票率46.5%相比，相差34個百分點。
藝發局每3年舉行一次選舉，由業界合資格登記選民選出十個藝術範疇的代表，再交由特首考慮，委任為新一屆藝發局成員。今屆選舉有15名候選人，一連四天在旺角社區會堂舉行選舉。
其中5個藝術範疇經選舉代表，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇、視覺藝術及藝術行政，當選人分別為香港管弦樂團第一副主席梁建楓、香港舞蹈總會理事童小紅、「一月一藝術」主席區永東、國家一級美術師趙志軍，以及香港芭蕾舞團行政總監李易璇。
其餘5個藝術範疇無競爭，包括文學藝術、電影藝術、藝術教育、藝術評論、戲曲，5人自動當選，分別為香港作家聯會副總編輯羅光萍、藝人馬浚偉、藝發局藝術教育審批員陳雪儀、藝發局藝術評論顧問文潔華，以及粵劇演員會理事長劉惠鳴。
翻查資料，藝發局今年中修改選舉的提名辦法，參選人由以往由所屬範疇的選民提名，改為須分別獲「體育、演藝、文化及出版界」其中16名選委的一人，以及界別指定114個團體中的兩個團體提名。