兩青年前年涉破壞麵包店被控刑事損壞及縱火 今判罪脫 (19:21)

同案3名被告早前承認刑事損壞罪，除首被告判入更生中心，餘下兩人判入勞教中心。第三及劉姓第四被告（案發時15、17歲）被裁定罪脫後，隨即互相搭膊頭及擁抱。

區院暫委法官許肇強裁決時稱，比對控方的截圖及第三被告被捕時的圖片，認為兩人相當近似，但不少年輕男女均有染髮；另截圖清晰度不足，該人只露出雙眼及戴上口罩，沒有任何與眾不同的特徵。許官認為，不能單靠髮色、髮型及面型，辯認出被告。

至於第四被告，許官稱，警方未有搜出截圖中指稱為第四被告的關鍵物品，包括鴨舌帽、長袖外套、卡其色短袖上衣。警方在其家中檢取長褲、斜揹袋及眼鏡，但未能證明是否屬於第四被告，直言此等物品對控方檢控沒有幫助。

另外，第四被告只是涉案WhatsApp群組的其中一名成員，只發出過6則訊息，內容均沒有提及破壞東海堂，不能斷定他是其中一名犯案者，故裁定兩人罪脫。