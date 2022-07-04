劏房租管實施9個月 估價署識別467宗業主違規個案 正聘退休紀律部隊成立調查專隊 (19:11)

截至上月底，估價署共接獲8315個有關「劏房」租務的查詢，及處理6945份租賃通知書。同時，估價署識別467宗業主涉嫌違反租務管制的個案，當中24宗屬投訴個案，個案主要涉及業主涉嫌未有在「規管租賃」租期開始後的60天內，向估價署遞交表格AR2，及業主於收取經分攤的水電費的付還時涉嫌違反規定。

估價署指，正就24宗個案徵詢律政司意見，2宗有關表格AR2個案經徵詢律政司的意見後，已向業主發出警告信。

為加強租管的執法和宣傳，估價署和水務署目標於2023-24年度完結前，聯合造訪約4000個「劏房」戶 ，並正聘請退休紀律部隊人員，成立專責執法及調查特遣隊，提升執法效率。

此外，根據水務署資料，截至上月底水務署收到57宗懷疑涉及「劏房」濫收水費的舉報，其中一宗的業主承認向其「劏房」租戶濫收水費，被判罰款5000元；另外兩宗案件仍在審訊中；而6宗個案仍在調查，其餘個案則由於沒有足夠證據，故未能提出檢控。