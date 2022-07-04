中小企董事及文員涉串謀詐騙銀行逾1億貸款 各判囚33個月24天及36個月 (17:43)

法官指，首被告陳永福（現62歲）在2010年應華麗國際有限公司實質東主、黎先生邀請出任獨資董事及股東，黎曾答應陳，除每月2萬元薪金外，會將申請貸款的得益對分，雖陳最終只獲分120萬元，但陳出任董事前已知悉公司會騙取貸款，他在不少於4年間負責簽署所有文件，角色不輕，考慮計劃精密程度、規模等，以監禁7年作量刑。

法官續指，陳事後錄取「無損權益供詞」協助控方指證同案者，連同認罪會給予55%刑期折扣。另考慮到陳由被捕至今歷時7年，為頗長的時間，就此給予額外扣減，判處監禁33個月24天。

法官又指，公司會計文員、次被告黃梓華（現30歲）負責製作融資申請表，交由陳簽署後，將文件呈交銀行，為案中主要執行者，角色不可或缺，然而其得益只有薪金，加上案發時年僅21歲，剛畢業踏入社會，或未能理解控罪嚴重性，易受僱主擺佈，連同案件延誤，給予額外減刑。法官特別提到，黃在7年間勤奮工作，獲上司賞識，可見他已改過自新，現再次失去工作，進一步減刑後，判囚36個月。