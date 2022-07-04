警方反罪惡巡邏在黃大仙及藍田港鐵站　分別截查兩男及兩男童檢獲鐵蓮花蝴蝶刀等武器 (16:13)

案件交由黃大仙警區反三合會行動組跟進調查，稍後再於兩名被捕男子位於九龍灣及黃大仙的住所內檢獲大量武器，包括5個鐵蓮花、19把武士刀、11把短刀、5把開山刀、3把斧頭及1個電弧打火機等不同類型武器。

兩名被捕男子為舊同事關係，報稱為工程顧問。警方經初步調查，兩人有收藏不同類型武器的習慣，經網上途徑購買，案發時正前往其中一人住所，兩人已獲准保釋候查。

黃大仙警區反三合會行動組督察陳柏亮指，檢獲的武器稍後將送往檢驗，正就兩人的動機、武器來源及有否涉及其他案件調查。警方留意到網上有不同途徑購買違禁武器，市民有機會觸犯法例，管有違禁武器，一經定罪，最高可被判監3年。

同日，警方亦於藍田港鐵站內進行反罪惡巡邏期間，於兩名青少年(分別14歲及11歲)身上搜出共3把蝴蝶刀，警方調査後以「管有攻擊性武器」將兩人拘捕，其後警方在搜查其中一名被捕人的住所期間，搜出多一把蝴蝶刀，案件交由觀塘警區反三合會行動組跟進。

警方調查顯示被捕人在社交媒體上曾觀看一些有關蝴蝶刀的影片，因一時好奇而買入。

警方呼籲，管有蝴蝶刀有可能干犯《管有攻擊性武器》的罪行，一經定罪，可處罰款港幣$5,000元及監禁2年。