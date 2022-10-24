呂世瑜上訴刑期 律政司引內地刑法解讀國安法被官質疑 上訴庭押後裁決 (14:49)

正在服刑的上訴人呂世瑜（現年25歲）承認煽動分裂國家罪，控罪設刑期分級制，「情節嚴重」者須判5至10年刑期，「情節較輕」者則判5年以下刑期。上訴方認為分級制僅限制量刑起點，即法庭仍可考慮認罪等求情因素，減刑至最低刑期以下。

代表律政司的署理副刑事檢控專員周天行陳辭指，刑期分級限制了最終刑期，若最終刑期可低於最低刑期，那刑期分級制便沒有意義。惟上訴庭法官彭寶琴質疑，刑期分級制可以確保刑期在某程度上一致，即使並不限制最終刑期，仍有一定意義。

律政司一方續指，本地法例列明最高刑罰，限制法庭判刑，可套用相同邏輯，應用最低刑罰，認為只有在國安法第33條列明的三個情况，即自動放棄犯罪、自動投案、揭發他人犯罪行為，才可獲「從輕、減輕」甚至免除處罰。

律政司另呈上《中國人民共和國刑法》，解釋「從輕」及「減輕」的意思，並以由內地前最高人民法院副院長張述元主編的《刑法條文理解適用與司法實務全書》，提供有關刑期分級制的指引。上訴庭首席法官潘兆初隨即質疑，對本地法院而言，內地法律是「外國」法律，不能直接引用，法庭更無從稽考該書是否具權威性，律政司須援引專家意見，證明其材料值得參考。