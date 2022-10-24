涉裸照要脅15歲少女做「性奴」 23歲男認非禮等5罪還押下月判刑 (15:00)

案情指，被告陸浩文（現23歲）於2019年6月透過手機遊戲平台，認識當時15歲的少女X，其間要求X傳送兩張裸照，雙方交往不足一個月後分手。不久，被告要求X發送裸照，並要X一直做其性奴，直至X踏入28歲為止。被告威脅X不答允的話，就將其裸照放上網，X遂將10張胸部及下體的裸照傳予被告。

同年10月，X受邀前往被告的寓所。被告強迫X口交、迫X舔腳及摸其胸部。X起初表現抗拒，惟被告要脅會公開裸照，X最終替被告口交。同年11月，被告再次威脅公開X的裸照。在X要求之下，被告提出兩個選擇，分別是X支付1.3萬元，或者支付9000元及與被告性交，直至X結交男友為止。X選擇了前者，被告卻更改要求，要X每月性交4次。X提議減至兩次，被告就將價格提升至1.5萬元，又要求X每月性交6次。X將事件告知社工，被告於2020年1月被捕。