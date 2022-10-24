5人涉用假安心出行 3人否認控罪明年開審 辯方爭議行為不構成侵入 (14:09)

5名被告為審計主任莫冠恒（45歲）、入境事務助理員黃梓軒（29歲）、入境事務主任陳國飛（34歲）、文員伍敏怡（23歲）及運輸工人文劍偉（29歲），各被控於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。

黃梓軒、陳國飛、文劍偉均否認控罪，辯方指稱，黃梓軒從朋友手上取得下載安心出行的連結，文劍偉則在連登討論區下載連結，二人案發時不知道自己使用了虛假安心出行。文劍偉連同陳國飛再爭議，其行為是否構成「侵入」。

主任裁判官嚴舜儀最終將黃梓軒、陳國飛、文劍偉的審訊，依次排期於2022年2月14日、2月20日、3月6日開審，其中陳國飛、文劍偉需另作審前覆核，各自於11月22日及28日再訊。

莫冠恒及伍敏怡暫毋須答辯，分別押後至11月23日及12月5日進行答辯。