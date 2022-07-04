首被告確診新冠 8．31暴動案押至下月開審　官准三疑受襲市民匿名作供 (12:22)

3名被告依次為簡梓濱（21歲）、連俊雄（19歲）及卓嘉豪（24歲）。控方甫開庭表示，首被告近日染上新冠肺炎，因為尚未打兩針疫苗，須在家隔離兩星期，將於本月7日完成隔離令。

暫委法官徐綺薇表示，控方案情指當日的暴動由旺角站延伸至太子站，情况看來「一氣呵成」。控方讀出部分案情內容，指示威者當晚9時在尖沙咀縱火，警方到場後，人群轉往旺角堵路。首被告疑身在其中，此乃第一次暴動。

控方表示，警方當晚10時半再次掃蕩，示威者湧入旺角站聚集，並破壞大堂的閉路電視鏡頭，次被告涉有份刑毁設施。控方稱，示威者後來湧入下一層月台，其間阻擋車門關閉，與乘客發生爭執。列車抵達太子站之後，再有示威者破壞站內設施，亦有人對乘客對罵。次被告及第三被告疑參與其中，此乃第二次暴動。

控方表示，當晚最少有兩名市民受襲，另有一人因拍攝現場情况被搶去手機，3名市民事後被「起底」及遭受人身攻擊，故替3人申請匿名令，獲徐官批准。