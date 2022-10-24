警搗破「一條龍」偷車集團 拘4男女起回6輛報失電單車 (12:18)

據了解，涉案集團提供偷電單車、車輛改裝等「一條龍」服務，不排除有人將贓物改頭換面後轉售予其他犯罪集團及黑幫使用。

新界北總區刑事部高級督察戴寶兒表示，警方搜查了一個位於八鄉七星崗，懷疑存放失車及武器的倉庫。據了解，倉庫有近一萬呎，內設多個用作住宿及存貨的貨櫃，亦有大批維修工具、剷車及升降台等。警方於倉庫內發現4輛電單車的匙膽有被撬痕跡，其中一架電單車的車牌與車身底盤識別號碼不符，及後揭發4輛電單車分別於前年3月至今年7月期間在沙田、荃灣、八鄉及深水埗被報失。

另外，警方起回兩部被偷的剷車、4部升降工作台，並檢獲鐵通、木棍、劍及斧頭等武器、偷車工具，以及仿製槍械，包括5支長氣槍、2支短氣槍；調查期間亦在倉庫近200米的草叢再尋獲兩輛於今年3月在深水埗及天水圍被偷的電單車，又發現牛肉刀等武器。警方經點算後相信涉案失物總值共約42萬元。

警方其後以涉嫌「盗竊」、「行使虛假文書」、「藏有攻擊性武器」及「藏有仿製槍械」拘捕4名於上址居住的男女，分別為兩名39及49歲的姓鍾本地男子、一名60歲姓張的本地女子及一名持護照留港的39歲菲律賓籍女子，4人均報稱無業，部分人為情侶關係。警方指被捕人士為集團骨幹，相信行動已瓦解一個偷車集團及武器庫。