涉多宗偷車及車內盜竊　警拘32歲男子起回3失車 (18:31)

警方旺角警區情報組主管余曉妍高級督察表示，賊人多於深夜時分犯案，並冒充車主，獲取停車場職員信任後取得車匙並將車輛駛走；亦向車房職員訛稱為車主朋友，甚至趁職員不為意時將停泊門外、插有車匙的車輛偷走。

警方經翻查大量閉路電視片後，前日在黃大仙拘捕一名報稱無業的32歲男子，涉嫌與本月17日至21日在全港各區發生的同類型盜竊案件有關。他在未獲車主授權的情況下，3日內先後駛走一部的士及兩部房車。據了解，賊人偷取車內貴重物品後，再將車輛駛往佐敦、油麻地、旺角一帶干犯多宗盜竊罪行。警方分別於黃大仙區及旺角區起回3輛失竊車輛，惟車內共損失約12.8萬元的財物，包括手表、手機及現金。

據了解，賊人曾駕車至一商店偷取手機，犯案後登車逃去；又曾扮成買家與賣家見面交收手機，其間要求車上驗貨，惟事主將手機交至其手上，賊人即驅車而逃。另外，被捕男子在深水埗區尋獲一輛與失車同款的車輛，偷走其行車證、車牌及財物等，再將車牌套上失車，噴油改變車身顏色以求掩人耳目。