新世界維港泳順利舉行　港隊泳手包辦「競賽組」男女子公開組冠軍 (12:51)

「競賽組」於早上7時05開賽，「優悠組」則分成4組由早上7時45分至9時45分開賽。金紫荊廣場今早8時如常進行升旗禮，有警員手持攝影機，向排隊進入賽區人士的方向拍攝。現場未聽到有人發出噓聲。

「競賽組」的男、女子公開組冠軍均由港隊泳手包辦。18歲的郭俊希憑14分25秒在男子組奪冠；21歲的黃靖琳以15分11秒勝出女子組冠軍。

3名立法會議員亦有參加「優悠組」賽事，鄭泳舜稱希望可復辦更多賽事，讓香港成為盛事之都，容海恩稱參賽是是挑戰自己，姚柏良說維港泳是推廣維港的最好活動，香港有條件發展體育旅遊，建議將來增設旅客參賽組別。

香港游泳代表隊前成員朱鑑然表示，今早天氣不冷，而且陽光不算猛烈，水質乾淨，有利泳手參賽，又指自己為比賽加密訓練，目標是15分鐘內完成。他認為「游過海」相當具標誌性，希望香港能續辦更多體育盛事，「作為香港人游維港泳係好正嘅體驗」。

參賽泳手須符合「疫苗通行證」要求，並於賽前48小時內進行核酸檢測，取得陰性結果，以及遞交電子健康申報表，亦要在比賽當日進行快速測試，呈陰性才可進入比賽區。