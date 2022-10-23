孫東稱政府過往投放創科資金少　將背水一戰發展本港成國際創科中心 (11:15)

對於《施政報告》提出設立100億元「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式，資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，5年內將科研成果商品化。孫東稱計劃主要對象是本地大學科研團隊，亦鼓勵海內及海外團隊合作。他續指，政府在選擇團隊時，會考慮其市場價值、吸引外來資金能力，希望私人企業或投資基金能在早期介入，加速科研成果商品化時間。

孫東表示，本港創科暫不存在「燒錢」問題。他指政府過去投放至科研的資金很少，雖然上屆政府破天荒投入1500億元於創科發展，但當中大部分資金用於基建，真正用在前線科研的資金有限，期望政府投入科研的同時亦增加業界的投入。對於績效指標提到在2027年或之前，吸引至少100間有潛力和具代表性的創新科技企業到本港營運或擴展業務，孫東期望引進的企業能帶着訂單落戶本港，在兩三年間就能投產，不過他稱現時最大不確定性是政府要提供足夠土地予企業。