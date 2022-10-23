【有片】國際地質科學聯合會百大地質遺產地　西貢六角形岩柱群入選 (00:00)

國際地質科學聯合會公布首100個地質遺產地，位於西貢的早白堊世流紋質岩柱群（簡稱為六角形岩柱群）入選，是本港唯一一個入選的地質遺產地。國際地質科學聯合會介紹，地質學家早在1926年已開始全面研究西貢六角形岩柱群，並一直持續至今，令其成為香港最重要的地質遺產地，亦是全球同類地質當中，被研究得最仔細的一個。
漁護署介紹，六角形岩柱群已逾有1.4億年歷史，在2009年納入香港地質公園的一部分，其分布範圍廣闊，約有100平方公里，由西貢東郊野公園糧船灣、滘西洲、吊鐘洲，直到甕缸群島至果洲群島一帶都可見。六角形岩柱群的岩柱數量驚人，約有數百萬條，每條岩柱平均直徑為1.2米，最大直徑更可達3米，露出地面高度達100米。
另外，六角形岩柱群均以較淺色流紋質火山岩形成，因岩柱含有豐富硅質，其顏色相比於世界各地的六角形岩柱較淺色，並經風化後就會成為現時土黃色的岩柱，其獨特地質面貌為全球罕見且最具代表性的奇觀。
漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，香港的六角形岩柱群可與一些世界較出名的地質產地，如美國大峽谷、內地石林喀斯特地貌等齊名，證明香港的六角形岩柱群有獨特地質價值，她期望可讓大眾及國際認識其價值及培養保育意識。