馬會支持「小龍馬藝術館」活動 應家柏：冀為社區注入正能量 (18:32)

馬會行政總裁應家柏表示，培養年輕人的創意和創新能力，是香港長遠發展的關鍵，因此兒童及青年發展是馬會慈善策略範疇之一。今天的活動，與馬會致力建設更美好社會的宗旨一致，並同時推廣平等及共融。他續指，馬興文的小龍馬藝術作品極具意義，不但發揮年輕人的創意，亦加強馬會與社區的連繫。馬會期望「小龍馬」活動可為社區注入正能量，以及對香港未來保持樂觀。

馬會為紀念特區成立25周年舉辦一系列活動，其中「小龍馬．創藝傳城比賽」邀請全港學校包括幼稚園至大學，以及特殊學校的學生，參與創作「小龍馬」，至今已有超過4.5萬名、來自逾200間院校學生參加。頒獎禮明年上半年舉行，入圍作品將有機會參與「小龍馬」世界巡迴展覽，目的地包括北京、上海。

此外，今天的活動參與了「可持續發展目標世界紀錄」計劃（SDG World Records），以實踐聯合國可持續發展目標 (SDG) 其中一項目標：「減少不平等」。