李家超稱訂KPI為「挑戰自己」未提問責　AO等投考人數跌或因市民要求高 (18:42)

李家超在港台《星期六問責》表示，制訂指標有記錄進度及方便查詢兩方面查詢，但他個人認為制訂指標主要是為「挑戰自己」，不會僅追求數字或泛指標化。被問及貧窮問題少有指標及數指標或難反映市民關注重點，李家超表示，意見是多元的，又稱「沒有最好，只有更好」。

《施政報告》提出設立「行政長官表揚榜」獎勵計劃，定期公開表揚優秀團隊或人員，李家超表示，希望日後每3至6個月，公開表揚一人，盼該計劃能提升公務員士氣、工作能力及效率，相信市民將獲益。

被問及「行政長官表揚榜」會否參考市民的意見或作為其中一個條件，李家超稱，表揚榜考慮因素會多元化，又稱「呢個係我嘅讚揚榜」，並以政務副司長卓永興處理一條被佔多年的後巷為例，認為有關工作具示范性值得讚揚，並稱解決霸佔後巷問題，市民也從中受益。

他說，表現欠佳的公務員屬少數，本港公僕隊伍優秀，政府效率常年居世界前列，但任何部門都有「害群之馬」，要處理工作怠慢、態度不熱忱、長久未完成指標的人。他又說，雖現時政府已有終止聘用機制，但原有機制自1997年前沿用至今，處理時長較久，效率不高，希望加快進度。

最新一個年度政務主任（AO）和二級行政主任（EO）投考人數分別較上年度下跌4%同10%，李家超承認，現時應聘政府職務的人數較此前「排山倒海」高峰確實有所減少，猜測與現時市民對政府官員要求高，政府官員承受壓力大有關，亦稱樂見與政府理念不同的人另謀高就，認為這對雙方都好。但他表示，完全不擔心政府難招聘優秀人才，稱現時許多職務競爭大。