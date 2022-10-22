調查：疫情負面影響　香港排亞洲第三 (15:58)

調查共收集1539份有效問卷，其中280份來自香港。調查結果顯示，以10分為最大負面影響，疫情所帶來的負面影響平均值為3.52分，較去年低，其中香港為4.64分，在9個亞洲地區中第3位，僅次於台灣和泰國。至於疫情下經濟下滑所帶來的影響，整體分數為4.64，香港為3.46，較去年有輕微上升。

另外，整體受訪者有25.9%及27.3%分別有中度至非常嚴重程度抑鬱及焦慮，其中18至20歲者平均分數最高，15.9%有中度至非常嚴重的壓力，其中香港有近20%受訪者有中度至非常嚴重程度的抑鬱及焦慮。

參與調查的香港樹仁大學社會工作系高級講師曾偉洪表示，疫情及經濟下滑對港人所帶來的負面影響，由2020年逐年下跌，或反映市民適應疫情所帶來影響，但仍有近兩成人有中度至非常嚴重程度的抑鬱及焦慮，不能忽視問題。他建議政府或相關民間組織加強識別在社區有隱藏心理困擾的人士，包括進行更多公眾教育及宣傳，增加心理輔導人員培訓及朋輩輔導資源等，而市民亦可透過自我關懷，減低因疫情而影響的心理問題。