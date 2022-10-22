理大「圍魏救趙」多9人被判囚35至48個月 (14:18)

2019年理大被圍堵，有人發起「圍魏救趙」，10人被控在尖沙嘴參與暴動，兩人早前認罪，餘下8人受審後被裁定罪成，其中9人今（22日）在區院被判囚35至48個月。法官李慶年判刑後稱，被告本性善良，可惜對社會事務過份熱心，被激情駕馭理智，冀他們未來努力增值，砥礪前行。李官更引用歌手陳秋霞的《珍惜好年華》勸勉他們：「莫以青春來做代價，為了前途醒覺吧！將快樂，將溫暖，築起溫馨一個家！」
10名被告依次為社工何可珊（現22歲，下同）、場地佈置員楊淑珍（32歲）、中大畢業生許卓玲（23歲）、搬運工梁展榮（36歲）、工程師張啟鏗（27歲）、售貨員李駿軒（23歲）、護士彭紹軒（24歲）、吳姓女生（19歲）、廚師何國棟（26歲）及文員李昌源（21歲），何另被裁定一項管有物品意圖損壞財產罪成。吳姓女生及李昌源早前認罪，吳被判入教導所。
法官李慶年判刑稱，2019年的修例風波引發一連串暴亂，非法集結或暴動的人都是10多歲或20多歲的年青人。雖然他們懷著改變社會的理念，但以違法方式表達，且不少參與者對法律認識不深，不曉得即使沒有親自作出暴力行為，但蓄意到場支持及鼓勵，都是有罪，且罪責非輕。
李官續稱，當日暴動規模大，多人對警方投擲大量汽油彈等，各被告選擇留下，和其他示威者同一陣線。雖然沒有證據證明何可珊、楊淑珍、許卓玲、張啟鏗及彭紹軒親身使用暴力，故他們只是「蓄意留守提供鼓勵」的類别，5人被判囚35個月。
至於梁展榮、李駿軒、何國棟的手套曾沾有易燃物質，反映他們曾經在案發時候處理易燃物品，角色較嚴重。梁被判囚45個月；何另管有打火機、錘、鉗等物，顯示他參與程度較高、兩罪總刑期為48個月；李則有直接參與襲警，情節最為嚴重，認罪扣減後總刑期為35個月。