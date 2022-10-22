警拘16人涉非法收數　年紀最細15歲 (13:51)

沙田警區反三合會行動組主管督察黎俊龍表示，不法財務公司以年利率超過360%作出借貸，當欠債人未能還款，即委派有三合會背景人士作為中介，以數百至一千港元報酬，招攬年青人代勞上門滋擾欠債人，包括張貼恐嚇成分字句、淋紅油等。

沙田警區刑事部在9至10月展開代號 「火瞳」的反非法收數行動，以「刑事毀壞」、「遊蕩」、「以過高利率放債」及「違反放債人條件」等罪拘捕15男1女 ，年齡介乎15至50歲，報稱學生、地盤工人、商人及無業。黎俊龍表示，有青少年低估犯案嚴重性，強調有關非法收債罪行可被判處監禁式刑罰。警方在行動檢獲紅油罐、收數字條、現金、手機及電腦等證物。

另外，警方亦與區內五金舖東主、物管公司人員、保安員等進行座談會，講述最新罪案趨勢及不同犯案手法。本身是前壁球運動員的沙田警區助理警民關係主任督察歐詠芝表示，警方推出「動感計劃」，她會聯同5位精英運動員，包括黃金寶、孫玥、張小倫、胡兆康及黃鎮廷，透過體育活動加強與青少年互動，推廣守法意識。