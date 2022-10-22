李家超稱盼愛國愛港為關愛隊主流價值　區議會須落實「愛國者治港」 (12:11)

被問及是否愛國團體才能參與關愛隊，李家超則重申習近平七一講話，指參與關愛隊的條件簡單，只要關愛社區、擁護基本法、遵守法律。他未正面回應參與者是否必須標明是「愛國團體」，只表示希望「愛國愛港」成為主流價值觀。

被問及關愛隊的職能是否與區議會重叠，以及為何不直接給予區議會更多資源而設立關愛隊，李家超以疫情期間向全港派發防疫包為例，稱在政府主導下，可集中更多資源，讓各區地方專員因應實際制定方案，如協助清理三無大廈，又稱關愛隊開展活動以整個區甚至全社會的福祉為根據，而非實現某一個人或某一團體的目標。

本屆區議會原有479名議員，經歷辭職及取消資格（DQ）潮後，目前僅餘151人，李家超在港台節目上拒評區議會的民選價值，至於地方行政檢討及區議會是否保留，他說需檢討，且檢討進度要快，並要及時執行檢討結果，又稱區議會作為諮詢組織，要真正落實「愛國愛港」，不能違背「愛國者治港」。