賢學思政串謀煽動顛覆案　3人被判囚30至36個月　一人入教導所 (14:46)

4名被告為組織召集人王逸戰（21歲）、時任秘書長陳枳森（21歲）、發言人朱慧盈（19歲）及黃沅琳（20歲）。代表朱慧盈的大律師今表示，早前指朱慧盈願意判入教導所，但她得悉教導所重視在職培訓，會影響大學的學業進度，冀法庭考慮直接判監。法官郭偉健聞言指，法庭不是討價還價的地方，如果監禁刑期超過3個月，將無法受惠於《罪犯自新條例》，「佢想first hon（一級榮譽）畢業，另一方面攞住個案底，佢覺得值得咩？」

另一辯方大律師則指，黃沅琳願意入教導所服刑，希望獲得更生機會。

本案早前押後，以待涉及同一爭議的「呂世瑜案」裁決。事緣國安法罪行設刑期分級制，「情節嚴重」判刑5至10年，「情節較輕」判5年以下。理大生呂世瑜承認煽動他人分裂國家罪，原審法官界定屬「情節嚴重」，認罪後判囚5年，不獲三分之一的認罪扣減。